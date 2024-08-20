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Путин посетил Российский университет спецназа и встретился с добровольцами
Президент России Владимир Путин встретился с добровольцами, проходящими подготовку в Российском университете спецназа, передает ТАСС.
Бойцы в ближайшее время отправятся в зону проведения спецоперации. Среди них есть и те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.
Видео: телеграм-канал Кремля
Университет основан в 2013 году, является первым и в настоящее время единственным частным учебным заведением в РФ по подготовке кадров для сил спецназначения. С начала спецоперации на его базе прошли подготовку более 19 тыс. добровольцев, для которых в РУС разработаны курсы ускоренной боевой подготовки, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и пр.
Сегодня Президент прибыл с рабочей поездкой в Чечню – это первый с 2011 года визит Путина в республику. В аэропорту Грозного высокого гостя встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.
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