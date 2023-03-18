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Политика 18 марта 2023 16:12

Владимир Путин приехал в Севастополь на машине

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В годовщину воссоединения Крыма с Россией Президент РФ Владимир Путин сдел сюрприз жителям Севастополя и приехл в город на машине. При этом он сам находился за рулем, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны невероятный лидер!» – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в город для участия в церемонии открытия школы искусств и детского центра «Корсунь» у Херсонеса Таврического.

#Официальная хроника #Владимир Путин #Севастополь
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