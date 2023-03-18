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Владимир Путин приехал в Севастополь на машине
В годовщину воссоединения Крыма с Россией Президент РФ Владимир Путин сдел сюрприз жителям Севастополя и приехл в город на машине. При этом он сам находился за рулем, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны невероятный лидер!» – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Путин прибыл в город для участия в церемонии открытия школы искусств и детского центра «Корсунь» у Херсонеса Таврического.
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