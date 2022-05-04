Путин: Порядок установления инвалидности важен для миллионов россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что порядок установления инвалидности важен для миллионов граждан России с ослабленным здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, очень важный вопрос — порядок установления инвалидности. Для миллионов наших граждан это важно», — сказал глава государства на встрече с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Последний обратил внимание российского лидера на то, что в России проживают свыше 11 млн людей с инвалидностью.

«У нас на сегодняшний день более 11 млн граждан с инвалидностью проживает на территории нашей страны, и порядка 730 тыс. — это дети-инвалиды», — сказал министр.

По его словам, очень важно максимально упростить подход к определению инвалидности для каждого конкретного человека, чтобы уменьшить необходимость лично посещать различные инстанции для таких граждан.

«Мы апробировали механизм заочного освидетельствования граждан на основании тех данных, которые он получает в медицинской организации. Для этого мы сформировали исчерпывающий перечень обследований, который необходим для каждого вида обследования человека», — доложил Котяков.

Он подчеркнул, что из результатов анализа текущей ситуации стало ясно, что около 80% претендующих на получение инвалидности граждан могут пользоваться полностью заочным форматом прохождения медико-социальной экспертизы.