Министр труда и соцзащиты РФ: Уровень безработицы в России не растет

Количество безработных граждан в России не увеличивается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Как Вы знаете, ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Порядка 3,1 млн безработных граждан — мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет», — доложил министр.

Котяков также обратил внимание Президента на то, что данные с предприятий, передающих сведения в Пенсионный фонд, показывают: около 98 тыс. россиян «находятся в простое» и приблизительно 110 тыс. работают в режиме неполной занятости. Примерно 675 тыс. человек официально зарегистрированы как безработные.

Руководитель профильного ведомства предложил соотнести этот показатель с количеством предлагаемых вакансий — 1,9 млн, назвав соответствующий коэффициент неплохим.

Министр также рассказал о создании круглосуточной линии связи на базе Роструда, куда граждане могут в любое время обратиться по вопросам защиты своих трудовых прав. Также он напомнил, что во время пандемии коронавируса был организован сбор сведений от работодателей об изменении формата работы сотрудниками.

«То есть на следующий день после того, как на предприятии вводится простой, либо работники отправляются в отпуск за свой счет, либо еще какие-то изменения по штатному расписанию [происходят], то предприятие должно в суточный срок предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд», — объяснил глава Минтруда.

По словам Котякова, межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой с участием крупных работодателей из различных регионов собирается каждую неделю.

«В этой рабочей группе мы рассматриваем не только субъекты Российской Федерации, а приглашаем еще и крупных работодателей, которые нам рассказывают об их планах, дальнейшем продвижении и дальнейшей деятельности институтов Российской Федерации», — подчеркнул он.