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Политика 13 марта 2025 22:37

Путин: Порядка 1,3 тыс. граждан Белоруссии смогут поступить в вузы РФ на бюджет

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Порядка 1,3 тыс. граждан Белоруссии смогут поступить в вузы России в 2025 году на бюджет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В российских учебных заведениях обучается порядка 12 тыс. белорусских молодых людей, а в следующем учебном году еще 1,3 тыс. белорусских абитуриентов смогут поступить в наши вузы, причем на бюджетной основе», - подчеркнул Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что прием белорусов в российские высшие учебные заведения пройдет в рамках активных научных и образовательных обменов между государствами.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия и Белоруссия осуществляют обширные обмены и в научной сфере.

Ранее Путин на той же встрече заявил, что газовая труба для Европы может быть обеспечена.

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#Владимир Путин #вузы #Белоруссия #сотрудничество
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