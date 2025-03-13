Путин: Газовая труба для Европы может быть обеспечена

Если Россия договорится о сотрудничестве в энергетике с Соединенными Штатами, то Европе обеспечат «газовую трубу. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в таком случае ЕС снова начнет пользоваться недорогим российским газом.

Напомним, что Лукашенко прилетел в столицу России 13 марта. Стороны обсудили ряд вопросов как тет-а-тет, так и в расширенном составе.