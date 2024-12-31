Путин поручил завершить строительство и ввод «зеленых» электростанций в России

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план действий для завершения строительства и сдачи электро- и теплоэлектростанций, работающих на твердых коммунальных отходах. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее стало известно, что завод по энергоутилизации отходов начал работу в Воскресенске. Подобные объекты также возводятся в Московской области и Татарстане.