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Экономика 31 декабря 2024 12:36

Путин поручил завершить строительство и ввод «зеленых» электростанций в России

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить план действий для завершения строительства и сдачи электро- и теплоэлектростанций, работающих на твердых коммунальных отходах. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее стало известно, что завод по энергоутилизации отходов начал работу в Воскресенске. Подобные объекты также возводятся в Московской области и Татарстане.

#нацпроекты #национальные проекты
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