В России ввели первую «зеленую» электростанцию на бытовых отходах — такую строят и в РТ

В Воскресенске открыт завод по энергоутилизации отходов. Три подобные электростанции, работающие на бытовых отходах, строятся в Московской области, еще одна – в Татарстане, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Ожидается, что завод в Воскресенске выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года и будет ежегодно перерабатывать 700 тысяч тонн отходов, которые остались после сортировки или оказались непригодными для переработки. Предприятие будет производить 520 миллионов КВт*ч «зеленой» энергии, что может обеспечить электричеством 80 тысяч жителей.

«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Взамен экономика получит новые переработанные материалы и электроэнергию», — уверен гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он напомнил, что подобные предприятия уже работают во многих европейских и азиатских странах, к примеру Финляндии, Японии и Швейцарии.

Объект построен компанией АГК-1 группы компаний «РТ-Инвест». Ожидается, что суммарная мощность пяти заводов составит около 3,3 млн отходов в год, будет производиться 2,2 млн МВт*ч «зеленой» энергии. Благодаря этому выбросы углекислого газа будут сокращены на 3,8 млн тонн в год.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер России Денис Мантуров докладывал Президенту Владимиру Путину о готовности к запуску первого завода в начале 2025 года.