Путин поручил зафиксировать объемы поставок авиатехники российским авиакомпаниям

Необходимо в максимально короткие сроки зафиксировать объемы и сроки поставок отечественными предприятиями авиатехники и запчастей для нужд российских авиакомпаний. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании по поддержке авиаотрасли.

«Нужно зафиксировать обязательство нашей промышленности по срокам и объему поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний», — заявил глава государства.

Также на сегодняшнем совещании Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны до 2030 года. Президент подчеркнул, что операционную деятельность авиакомпаний нужно поддерживать, но не за счет российских граждан.