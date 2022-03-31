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Экономика
31 марта 2022  18:54

Путин поручил зафиксировать объемы поставок авиатехники российским авиакомпаниям

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Необходимо в максимально короткие сроки зафиксировать объемы и сроки поставок отечественными предприятиями авиатехники и запчастей для нужд российских авиакомпаний. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании по поддержке авиаотрасли. 

«Нужно зафиксировать обязательство нашей промышленности по срокам и объему поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний», — заявил глава государства.

Также на сегодняшнем совещании Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня утвердить программу развития авиаотрасли страны до 2030 года. Президент подчеркнул, что операционную деятельность авиакомпаний нужно поддерживать, но не за счет российских граждан.

#Владимир Путин #авиационная отрасль
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