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Путин поручил изменить правила выплаты детских пособий
Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по выплатам детских пособий. В частности, теперь необходимо обеспечивать выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка каждый месяц вне зависимости от финансового положения родителей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», – говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил внести в законодательство изменения, позволяющие частично занятым опекунам, родителям или усыновителям ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы сохранять право получать ежемесячную льготную выплату.
Ввести новые правила должны до 1 октября этого года.
Напомним, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин подчеркнул, что меры социальной поддержки для семей с детьми не должны быть помехой для улучшение их материального положения. Он предложил выплачивать пособие на детей до полутора лет, а также единое детское пособие вне зависимости от того, какой доход имеет та или иная семья.
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