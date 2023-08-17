Путин поручил изменить правила выплаты детских пособий

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Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по выплатам детских пособий. В частности, теперь необходимо обеспечивать выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка каждый месяц вне зависимости от финансового положения родителей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», – говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил внести в законодательство изменения, позволяющие частично занятым опекунам, родителям или усыновителям ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы сохранять право получать ежемесячную льготную выплату.

Ввести новые правила должны до 1 октября этого года.

Напомним, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин подчеркнул, что меры социальной поддержки для семей с детьми не должны быть помехой для улучшение их материального положения. Он предложил выплачивать пособие на детей до полутора лет, а также единое детское пособие вне зависимости от того, какой доход имеет та или иная семья.