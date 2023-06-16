Путин предложил выплачивать единое пособие на детей независимо от дохода семьи

Меры социальной поддержки, в первую очередь для семей с детьми, не должны препятствовать повышению дохода семей. У граждан должен быть стимул для поиска работы, в том числе с более высокой заработной платой. Об этом на пленарном заседании на Петербургском международном форуме заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет – эти выплаты привязаны к доходам семьи, конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то выплаты социальные прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию», – подчеркнул глава государства.

В связи с этим он предложил выплачивать пособие на детей до полутора лет, а также единое детское пособие вне зависимости от увеличившегося дохода семьи. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой», – заключил он.