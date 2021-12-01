Путин поручил выделить дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников
Президент Владимир Путин поручил Кабмину РФ до 15 июня 2022 года выделить дополнительные деньги на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.
«Обеспечить предоставление в 2022–2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики», – сказано в документе.
Поручения были приняты по итогам совещания Президента с Правительством, прошедшего 24 ноября.