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Ру Тат
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Экономика
1 декабря 2021  13:35

Путин поручил выделить дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников

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Президент Владимир Путин поручил Кабмину РФ до 15 июня 2022 года выделить дополнительные деньги на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление в 2022–2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики», – сказано в документе. 

Поручения были приняты по итогам совещания Президента с Правительством, прошедшего 24 ноября. 

#бюджетники #зарплата #Владимир Путин
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