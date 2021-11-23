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Официальная хроника
23 ноября 2021  15:52

Путин обсудит с членами Правительства обеспечение уровня зарплаты бюджетников

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Президент России Владимир Путин на очередном совещании с членами Правительства РФ обсудит обеспечение уровня зарплаты ряда категорий работников бюджетной сферы. Совещание пройдет завтра, 24 ноября, в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад на указанную тему участникам представит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В обсуждении примут участие главы Минздрава Михаил Мурашко, Минобрнауки Валерий Фальков, Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкульта Ольга Любимова и Минфина Антон Силуанов.

Участники рассмотрят и ряд других актуальных вопросов.

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