Путин обсудит с членами Правительства обеспечение уровня зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин на очередном совещании с членами Правительства РФ обсудит обеспечение уровня зарплаты ряда категорий работников бюджетной сферы. Совещание пройдет завтра, 24 ноября, в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад на указанную тему участникам представит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В обсуждении примут участие главы Минздрава Михаил Мурашко, Минобрнауки Валерий Фальков, Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкульта Ольга Любимова и Минфина Антон Силуанов.

Участники рассмотрят и ряд других актуальных вопросов.