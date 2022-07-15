Путин поручил выделить более 52 млн рублей на программы для социализации подростков

В этом году на программы для социализации подростков в возрасте от 10 до 18 лет будет выделено 52,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

В документе уточняется, что с предложением усилить профилактическую работу с подростками выступила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Выделить в 2022 году из резервного фонда Президента РФ 52614 тысяч рублей Минпросвещения России для предоставления федеральному государственному бюджетному учреждению „Центр защиты прав и интересов детей“ субсидии на разработку и реализацию программ, направленных на социализацию подростков в возрасте от 10 до 18 лет», — отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Контролем за расходованием средств займется Министерство просвещения России.

Напомним, что ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила выделить 1,2 млрд рублей на реализацию законопроекта о многодетных семьях.