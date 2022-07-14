Волынец призвала Минфин выделить 1,2 млрд рублей на законопроект о многодетных семьях

Каждая российская семья с тремя и более детьми должна быть признана многодетной. Однако из-за того, что эта норма не утверждена федеральным законодательством, данный стандарт поддерживается не во всех регионах России. Проект закона, закрепляющий статус таких семей, ранее был отклонен из-за отсутствия финансирования в бюджете, говорится в обращении уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Письмо с просьбой предусмотреть средства на финансирование проекта в бюджете на 2023–2024 годы направлено в адрес министра финансов России Антона Силуанова.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация положений, предусмотренных законопроектом, повлечет необходимость выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 1 215 млрд рублей, которые федеральным законом „О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ не предусмотрены», — говорится в обращении детского омбудсмена.

Волынец напомнила, что в послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что судьба страны и ее дальнейшие перспективы зависят от того, сколько детей родится в российских семьях в ближайшие годы.

«Поддержка многодетных семей путем создания приоритетных льготных условий для них будет дополнительным стимулом для граждан страны в желании стать многодетной семьей», — подчеркнула она.