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Ру Тат
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4 мая 2021  13:27

Путин поручил включить в нацпроект по туризму парк «Предгорье Алтая» и курорт Шерегеш

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля включить в национальный проект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае. Перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

«Включить в разрабатываемый национальный проект „Туризм и индустрия гостеприимства“ мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров „Предгорье Алтая“ и „Балтийское побережье“», — говорится в поручениях.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года.

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