Путин поручил продлить действие программы туристического кешбэка до конца года

Президент России Владимир Путин распорядился продлить действие программы туристического кешбэка до конца этого года. Соответствующее поручение глава государства дал Правительству страны по итогам своего послания Федеральному Собранию.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года <...>», — сказано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля перечня поручений.

При этом во время летних каникул будет предусмотрено возмещение приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей «50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей».

Поручение Президента должно быть исполнено к 15 мая 2021 года.