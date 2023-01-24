Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах России

Необходимо ускорить необходимую работу для повышения уровня жизни граждан в новых российских регионах, заявил Президент РФ Владимир Путин. На встрече с членами Правительства он дал соответствующее поручение премьер-министру Михаилу Мишустину.

«У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он также обратил внимание, что эта тема уже неоднократно обсуждалась и российские власти подготовили все необходимые средства для решения поставленных задач.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей новых территорий России.

Напомним, 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов: Луганской и Донецкой Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято по итогам прошедших референдумов, по результатам которых большинство жителей поддержали этот шаг.