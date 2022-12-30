Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для инвалидов

Президент России Владимир Путин поставил задачу до 15 ноября следующего года открыть в Донецкой народной республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Комплекс должен проводить реабилитацию, в том числе, инвалидов боевых действий. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин. Кроме того, глава государства распорядился до 1 июня 2023 года представить ему предложения по стимулированию создания и производства туристических транспортных средств для инвалидов.

«Минпромторгу подготовить совместно с Минэкономразвития, Минтрудом, правительством Нижегородской области и представить предложения по стимулированию создания и производства транспортных средств, используемых при оказании инвалидам туристских услуг», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что данные поручения российский лидер согласовал после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которую провел в декабре.