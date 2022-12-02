Участнику встречи с Путиным пришлось срочно ее покинуть и эвакуироваться из-за обстрела

Ветерану боевых действий Вадиму Серику пришлось срочно покинуть встречу с Президентом России Владимиром Путиным, которая проходила сегодня в формате видеоконференцсвязи. Прервать беседу и эвакуироваться ветерану пришлось из-за ударов по Донецку, откуда он выходил на связь.

Путин будет проинформирован, что Серик покинул встречу Президента с инвалидами и представителями общественных организаций из-за обстрела, сообщил агентству РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, однако, что Серик успел пообщаться с Президентом до отключения, и глава государства «выразил ему свое восхищение». К Путину он обратился, в частности, с просьбой создать социально-реабилитационный центр для инвалидов на территории ДНР.

«Ведь важно не то, что потеряно, а то, что осталось. Находили себя там, обучались ходить на тех же протезах, ездить на колясках. Мы с женой могли бы организовать курсы по вязанию. Много ребят, которые заинтересованы и могут помочь в резьбе по дереву. Найти себя, переквалифицироваться», – приводит его слова пресс-служба Кремля. Президент эту идею поддержал.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из «Града». Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне отмечал, что активные удары ВСУ по крупным городам республики, в том числе по Донецку, продолжаются.