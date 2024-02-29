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Путин поручил в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил Правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов РФ. А в 2026 году принять окончательное решение по данному вопросу для всей страны.
«Надо совершенствовать оплату труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов работающих здесь специалистов», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что уровень оплаты труда во всех регионах разный. Как следствие, и доходы работников бюджетной сферы, даже в соседних регионах, существенно отличаются.
«При этом работа учителя или врача во всех регионах одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив», — отметил глава государства.
Путин согласился, что проблема давняя, сложная, но ее нужно решить.
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