Путин поручил в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил Правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов РФ. А в 2026 году принять окончательное решение по данному вопросу для всей страны.

«Надо совершенствовать оплату труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов работающих здесь специалистов», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что уровень оплаты труда во всех регионах разный. Как следствие, и доходы работников бюджетной сферы, даже в соседних регионах, существенно отличаются.

«При этом работа учителя или врача во всех регионах одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив», — отметил глава государства.

Путин согласился, что проблема давняя, сложная, но ее нужно решить.