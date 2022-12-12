Путин поручил в 2023 году индексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководителям регионов в начале следующего года добиться, чтобы зарплаты бюджетников росли теми же темпами, что и в среднем по экономике. Список поручений по итогам прошедшего 10 декабря совещания главы государства с кабинетом опубликован на сайте Кремля.

«<…> обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики <…>», — сказано в документе.

При этом в дальнейшем на протяжении всего года уровень оплаты труда бюджетников должен корректироваться «в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей».

Доложить об исполнении поручения Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов Федерации должны до 30 марта 2023 года. Потом им предстоит отчитываться об этом раз в квартал.

Кроме того, Путин потребовал от Правительства и властей регионов «с учетом ранее данных поручений обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Это поручение должно быть исполнено еще в этом году, до 30 декабря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года.