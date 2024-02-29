Путин поручил в 10 раз увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена как минимум в 10 раз.

«В целом необходимо развивать всю структуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных», — сказал российский лидер во время Послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-решения как минимум вдвое должны превышать темпы роста экономики.

«Условия использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но в малых городах, сельских территориях и отдаленных районах. Вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог», — рассказывает глава государства.

Для этого уже в ближайшие десятилетие, по словам Путина, нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории РФ.

«Решим эту задачу, в том числе, за счет наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на ее развитие 116 млрд рублей», — подвел итог Президент.