Путин поручил увеличить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Фото: пресс-служба Кремля

Отечественным предприятиям необходимо увеличить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«<...> Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. В этой связи, мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в 2023 году оборонно-промышленный комплекс России смог сохранить стабильный темп работы и выполнить график поставок, а по отдельным направлениям – кратно увеличить выпуск военной продукции. В пример он привел производство основных видов бронетехники(рост по сравнению с 2022 годом более чем в два раза) и особо востребованных средств поражения(в 3 раза).

Президент добавил, что предприятия ОПК в целом должны активнее развивать производственные мощности и внедрять передовые технологии.

Также во время вступительного слова Путин поздравил всех ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника и поблагодарил их за ответственный, добросовестный подход к делу.