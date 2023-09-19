Путин: ОПК России сегодня создает современные и во многом уникальные вооружения

Военно-промышленный комплекс России создает современные виды оружие и увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как внутри страны, так и за рубежом. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объёмы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Во время вступительного слова Путин поздравил всех ветеранов и работников ОПК с Днем оружейника и поблагодарил их за ответственный, добросовестный подход к делу. Он отметил, что конструкторы, инженеры, рабочие вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны и в техническое оснащение ВС и ВМФ России на самом высоком уровне.