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Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр
Президент России Владимир Путин поручил повысить размер целевых отчислений от азартных игр с 2026 года и с 2028 года до 2,25% и 2,5% от выручки соответственно. Соответствующий перечень поручений размещен на сайте Кремля.
Уточняется, что с соответствующей инициативой на заседании Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту выступил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
Ответственными за выполнение данной работы стали Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они обязаны отчитаться к 15 июля следующего года.
Ранее Путин пошутил по поводу прошедших в конце ноября президентских выборов в Румынии. По словам главы российского государства, это произошло потому, что «один кандидат не понравился» румынским властям. «И решили пересчитать голоса», — отметил Путин.
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