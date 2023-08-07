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Путин раскритиковал название отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо»
О создании отечественной системы бронирования авиабилетов, получившей название «Леонардо», сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Он отметил, что ранее в России использовались американские и европейские системы, которые направляли данные за рубеж о передвижении россиян. Отечественная система позволит избежать передачи этой информации.
Чемезов рассказал, что «Леонардо» начали вводить с прошлого года и сейчас с ней работают более 60-ти авиакомпаний. Ежемесячно в ней регистрируются до 5 млн пассажиров, отметил глава «Ростеха».
Выслушав доклад, глава государства поинтересовался у Чемезова, почему разработка отечественная, а называется «Леонардо»? Отвечая, глава «Ростеха» сослался на изобретателя системы придумавшего название. Решили оставить, добавил Чемезов.
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