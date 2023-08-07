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Общество 7 августа 2023 14:46

Путин раскритиковал название отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо»

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Путин раскритиковал название отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо»
Фото: kremlin.ru

О создании отечественной системы бронирования авиабилетов, получившей название «Леонардо», сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он отметил, что ранее в России использовались американские и европейские системы, которые направляли данные за рубеж о передвижении россиян. Отечественная система позволит избежать передачи этой информации.

Чемезов рассказал, что «Леонардо» начали вводить с прошлого года и сейчас с ней работают более 60-ти авиакомпаний. Ежемесячно в ней регистрируются до 5 млн пассажиров, отметил глава «Ростеха».

Выслушав доклад, глава государства поинтересовался у Чемезова, почему разработка отечественная, а называется «Леонардо»? Отвечая, глава «Ростеха» сослался на изобретателя системы придумавшего название. Решили оставить, добавил Чемезов.

#Владимир Путин #Сергей Чемезов
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