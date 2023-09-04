Путин поручил утвердить национальный проект по экономике данных

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину утвердить новый нацпроект – по формированию экономики данных на период до 2030 года. Поручени по итогам встречи с учеными и пленарного заседания Форума будущих технологий было опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что нацпроект, в том числе предусматривает мероприятия в следующих сферах обработки данных: сбор и передача данных, развитие систем связи нового поколения; создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием российских оборудования, технологий и ПО; обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования; совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными; разработка алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на ИИ, а также создание хранилищ кода, необходимых для совместной работы российских и зарубежных программистов.

Федеральному Правительству нужно будет определить источники и ежегодный объем финансирования нацпроекта. Срок исполнения поручения – 1 июля 2024 года.

На пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», которое прошло 13 июля, Владимир Путин заявил, что в России может появиться новый национальный проект.