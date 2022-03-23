Путин поддержал повышение ставки по льготной ипотеке до 12%

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о повышении ставки по льготной ипотеке до 12% и сохранении прежних ставок по сельской, семейной и дальневосточной ипотекам. Об этом он сказал на совещании с членами Кабмина.

«Мы видим, конечно, понимаем, как изменилась ситуация на ипотечном рынке. И если посчитать реальную рыночную ставку по кредитам, то, конечно, она заметно выросла. В среднем она должна была составить около 20 и больше процентов. И сразу обозначу принципиальную позицию: мы сохраним неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам, а именно, по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%», — сказал глава государства.

Он отметил, что несмотря на повышение ставки льготной ипотеки до 12%, она все равно остается «практически в два раза ниже» рыночной.

Он также отметил, что в нынешних трудных условиях нужно поддержать застройщиков — речь идет не только об упрощении регуляторики, но и запустить новую программу льготного кредитования строительных компаний, которые осваивают территории, продвигают проекты качественного современного жилья.