Путин утвердил Основы государственной языковой политики РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной языковой политики РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе, в частности, отмечается, что Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского как государственного языка РФ, государственных языков республик РФ и других языков народов страны. Утверждается, что все языки народов РФ пользуются поддержкой государства.

При этом подчеркивается, что «именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России».

Кроме того, в документе указывается, что русский язык является национальным достоянием России, важным элементом российской и мировой культуры, «объединяющим многонациональный народ Российской Федерации и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира».

Среди направлений государственной языковой политики в части сохранения, поддержки и развития государственных языков республик РФ и других языков народов страны упомянуты, в частности:

– разработка при необходимости алфавитов языков народов РФ на основе кириллицы, разработка и обновление содержания словарей, справочников и грамматик, уточнение правил орфографии и пунктуации, обеспечение формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик;

– создание единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ;

– создание единой методологии преподавания государственных языков республик РФ и литературы на государственных языках республик РФ во взаимосвязи с единой методологией преподавания русского языка и литературы;

– разработка современных научно-методических комплексов для изучения языков народов РФ;

– обеспечение языков народов Российской Федерации базовыми языковыми технологиями (включая машинный перевод и систему проверки правописания);

– сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода с языков народов страны, поддержка деятельности по переводу на русский язык произведений литературы и устного народного творчества, созданных на этих языках, по их изданию и распространению;

– оказание содействия организациям, создающим и распространяющим социально значимые программы в области печатных и электронных СМИ на языках народов РФ, а также сайты, имеющие социальное или образовательное значение, на этих языках.