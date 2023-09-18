Путин поручил ускорить работу над правовыми актами по строительству многоэтажек из дерева

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны ускорить работу над правовыми актами, регулирующими проектирование и строительство деревянных многоэтажных домов.

«<…> ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания по развитию строительной отрасли, состоявшегося 8 августа текущего года. Кабинет должен представить доклад по этому вопросу к 1 мая будущего, 2024 года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что России начнут строительство деревянных домов высотой до 12 этажей. Утверждалось, что сначала требуется провести необходимые испытания. Проекты таких гостиничных комплексов готовились в том числе в Москве, Московской и Иркутской областях, Карелии и на Кавказе.