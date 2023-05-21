В России начнут строительство деревянных многоэтажек

В России начнется строительство деревянных высоток – зданий до 12 этажей. Первые подобные проекты уже находятся в процессе разработки, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Также готовятся правила для возведения многоэтажных деревянных домов. В этом году ведомство планирует исследовать этот проект, провести опыты. Новые нормативы, как ожидается, будут введены к концу 2023 года.

Как уточнили в издании, проекты таких зданий готовятся в разных регионах страны: это в том числе гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.