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В России начнут строительство деревянных многоэтажек
В России начнется строительство деревянных высоток – зданий до 12 этажей. Первые подобные проекты уже находятся в процессе разработки, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.
Также готовятся правила для возведения многоэтажных деревянных домов. В этом году ведомство планирует исследовать этот проект, провести опыты. Новые нормативы, как ожидается, будут введены к концу 2023 года.
Как уточнили в издании, проекты таких зданий готовятся в разных регионах страны: это в том числе гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.
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