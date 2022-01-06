Путин поручил стабилизировать цены на уголь

Президент России Владимир Путин поручил Правительству принять меры для стабилизации стоимости угля, а также обеспечения его непрерывных поставок. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ <...> принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля», — подчеркивается в перечне поручений.

Меры должны быть приняты до августа 2022 года.

Ранее глава государства поручил поэтапно вывести из эксплуатации все аварийные шахты России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».