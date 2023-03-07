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Путин поручил создать запас востребованных в России лекарств
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств. В их число входят препараты, которые используются в период подъема ОРВИ.
Сформировать запас необходимо до 1 апреля, следует из поручения, опубликованного на сайте Кремля. В этот день поручено представить Президент доклад о выпаленной работе, далее отчитываться по этому вопросу Правительство будет каждые полгода.
Ответственными назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Напомним, ранее Путин заявил о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на некоторые препараты, и поручил Мантурову проконтролировать эту ситуацию.
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