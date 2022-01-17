Путин поручил сократить время, которое врачи тратят на оформление бумаг
Президент России Владимир Путин поручил посредством цифровизации медицинских учреждений добиться сокращения времени, которое врачи тратят на оформление различных документов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений <…> обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации, при внедрении информационных систем в деятельность медицинских организаций», — отмечается в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет отчитаться перед российским лидером об исполнении этого поручения до 20 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин рекомендовал руководителям регионов лично контролировать реализацию в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения. Они должны будут мониторить доступность для населения медицинской помощи и учитывать степень удовлетворенности населения ее качеством.
Главы субъектов Федерации должны будут подготовить доклады по этой теме до 1 апреля 2022 года. После этого им предстоит отчитываться по проблеме раз в полгода.