Путин поручил расширить модернизацию первичного звена здравоохранения в России

Президент России Владимир Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины в 2022 году за счет средств, сэкономленных ранее при проведении госзакупок в этой сфере. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«<…> обеспечить использование в 2022 году средств, образовавшихся в 2021 году в результате экономии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, в целях увеличения объема реализации указанных мероприятий», — отмечается в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Правительство РФ и власти регионов страны должны будут отчитаться об исполнении поручения Президента до 10 февраля.

Путин также рекомендовал обобщить опыт субъектов Федерации по оказанию работникам первичного звена здравоохранения социальной поддержки в целях стимулирования, включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций.

Глава государства поручил распространить имеющиеся лучшие практики в соответствующей сфере в регионах страны. Отчет по этой теме должен быть представлен к 15 апреля.