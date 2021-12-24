Путин поручил снять региональные ограничения на научную деятельность

Президент России Владимир Путин поручил снять имеющиеся в регионах страны ограничения, касающиеся ведения научной деятельности и реализации технологических решений. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

«<…> нужно снять целый ряд сохраняющихся до сих пор ограничений, которые тормозят сотрудничество науки и регионов, создать такие условия, чтобы бизнес активнее инвестировал в технологическое развитие. Поэтому прошу членов Госсовета и Совета по науке и образованию, а также коллег из Правительства предметно заняться этими вопросами», — заявил российский лидер на совместном заседании двух советов.

Соответственно, Президент уверен, что необходимо помогать командам исследователей проходить «этап апробации технологий в реальной жизни» и быстро начинать их практическое внедрение. «Речь о современном нормативном регулировании, уважаемые коллеги, включая применение в субъектах Федерации экспериментальных правовых режимов», — уточнил он, рекомендовав использовать ресурсы научно-образовательных центров мирового уровня.

Кроме того, Путин предложил расширить возможности регионов по поддержке научных и технологических проектов, поддержать местные научные фонды, занимающиеся распределением грантов.

В качестве еще одного пункта программы действий глава государства предложил «сформировать базу отечественных технологических решений, которые уже используются в субъектах Федерации и доказали свою эффективность».

Помимо этого, Президент РФ счел необходимым поощрять регионы, которые «усиливают свой научно-технологический потенциал».

Совместное заседание Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию прошло в формате видеоконференции. Удаленно в нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.