Путин анонсировал продление программы мегагрантов

Действующая в России с 2010 года программа мегагрантов для исследователей будет продолжена. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета страны и Совета по науке и образованию, сообщает пресс-служба московского Кремля.

«Прежде всего будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов», — заметил российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что программа ранее реализовывалась именно таким образом и это должно продолжаться и в будущем.

По мнению Президента, подобные лаборатории мирового уровня должны расширять возможности для пространственного развития. «Они будут создаваться в вузах, в научных центрах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, центра, юга России и, конечно, в северных регионах нашей страны», — уточнил он.

Программа мегагрантов направлена на поддержку проведения научных исследований в российских вузах и НИИ под руководством ведущих мировых ученых. С 2021 года она стала частью национального проекта «Наука и университеты», которым предусмотрено ежегодное создание лабораторий под руководством выдающихся исследователей.

Совместное заседание Государственного совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию прошло в формате видеоконференции. Удаленно в нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.