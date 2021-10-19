Путин поручил снизить размер резерва кредитных потерь на инвестпроекты на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны и Банку России рассмотреть возможность снижения размера резерва потерь по кредитам для финансирования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<…> рассмотреть вопрос о снижении размера резерва на возможные потери по кредитам, предоставляемым кредитными организациями в целях финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе за счет создания специального фонда страхования рисков инвестиционных проектов», — говорится в списке поручений, которые глава государства дал после встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Они должны подготовить доклад о ходе его реализации до 1 декабря 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока миллион рублей за третьего ребенка.