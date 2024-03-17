Путин поручил СК обнародовать итоги расследования крушения Ил-76 в Белгородской области

Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать итоги расследования о самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области в конце января. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«СК РФ обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года», – сказано в документе.

Самолет был сбит 24 января. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300.