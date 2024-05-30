Путин поручил российским регионам утвердить графики газификации СНТ

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Президент РФ Владимир Путин поручил руководству регионов страны составить и утвердить планы газификации участков в СНТ. Список поручений, данных по итогам совещания с членами Правительства 17 апреля, опубликован на сайте Кремля.

«При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд», — говорится в документе.

Высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо проинформировать о результатах проведенной работы Правительство. Срок исполнения поручения — 1 августа 2024 года.

Напомним, Президент поручил расширить программу социальной газификации на владельцев участков в СНТ. Постановление, которым владельцы участков в садовых некоммерческих товариществах получили возможность присоединиться к программе, было подписано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.