Минтранс РФ объяснил многокилометровую пробку перед Крымским мостом

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Многокилометровая очередь на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края вызвана ростом числа автомобилей, направляющихся в Крым, а также необходимостью проводить досмотр перевозимого багажа. Об этом заявило Министерство транспорта РФ.

В ведомстве просят водителей «следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах», а также «по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации».

Управление ведомственной охраны Минтранса увеличило число сотрудников, работающих на пунктах контроля. Для более быстрого прохождения досмотра в министерстве заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края рассказал, что пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла примерно 9 километров.

Администрация Темрюкского района организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на место был направлен аварийно-спасательный отряд муниципалитета.

«Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей», — подчеркнули в оперштабе.

Upd. (18.53): Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 7 километров (еще утром она не превышала 5 километров), а со стороны полуострова — до 1,5 километра. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.