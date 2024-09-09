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Путин поручил регионам создать на трассах дорожные сервисы для семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям субъектов Федерации изучить возможность создания на федеральных и межрегиональных трассах сервисов для семей с детьми дошкольного возраста. Поручение дано по итогам встречи с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба Кремля.
В рассмотрении вопроса также должны принять участие заинтересованные государственные корпорации и организации топливно-энергетического комплекса. Отчитаться о результатах необходимо до 1 декабря текущего года, в дальнейшем доклады должны предоставляться раз в полгода.
Кроме того, властям регионов предстоит вместе с организациями, отвечающими за эксплуатацию угольных шахт, изучить возможность проведения на закрытых шахтовых полигонах мероприятий по профориентации и экскурсий.
В этом случае отчеты должны быть предоставлены позднее, до 31 марта будущего, 2025 года. Впрочем, затем докладывать о результатах также надо будет раз в полгода.
Помимо этого, Министерству спорта РФ совместно с властями субъектов Федерации Путин поручил оказать поддержку в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований, основными участниками которых являются семьи.
Сроки предоставления доклада — до 31 марта 2025-го, ответственными определены руководитель профильного ведомства Михаил Дегтярев и главы регионов.
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