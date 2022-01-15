Путин поручил разработать железнодорожный маршрут до Баренцева моря

Президент России Владимир Путин попросил Кабмин представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги к 10 мая. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения был назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее в Ростуризме заявили о намерении совместно с туроператорами разработать новый маршрут для путешествий по любимым местам российского лидера по регионам Сибири.