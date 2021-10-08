Ростуризм составит маршрут по любимым местам отдыха Путина в Сибири

Ростуризм совместно с туроператорами работает над новым маршрутом для путешествий по регионам Сибири. Так, путешественники смогут побывать в любимых местах отдыха Президента России Владимира Путина, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на своей странице в Instagram.

«Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе. <...> Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России», — написала она, отметив, что команда Ростуризма уже начала работу в этом направлении.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете. В него планируется включить несколько регионов Сибири.

Также сейчас проводится ревизия уже существующих туристических маршрутов по стране и планируются новые туры, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных гостей.

Отмечается, что со следующего года регионам и бизнесу будет оказана помощь в оборудовании аккредитованных маршрутов за счет субсидий.

«Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более тысячи туристических маршрутов во всех регионах страны. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.