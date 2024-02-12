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Общество 12 февраля 2024 18:42

Более 3 млн раз проехали автомобилисты по М12 с открытия дороги от Москвы до Казани

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Более 3,1 млн раз проехали автомобилисты по скоростной трассе М12 «Восток» с открытия дороги от Москвы до Казани 21 декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«За прошедшее с открытия время пользователи совершили 3 103 979 поездок по новой трассе. Самый востребованный участок — обход Балашихи в Московской области. В среднем там фиксируют около 22 тыс. автомобилей в сутки, в пиковые дни — более 42 тыс. машин в сутки», — говорится в сообщении.

Рекордный трафик с момента открытия дороги до Казани был зафиксирован в преддверии новогодних праздников —30 декабря. Тогда автомобилисты совершили более 91 тыс. поездок по всей дороге. Всего же за новогодние каникулы по автомагистрали проехали около 740 тыс. раз.

Старт движению по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров дал Президент России Владимир Путин. Скоростную дорогу построили по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированному главой государства.

Автодорога проходит через пять регионов — Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. В конце этого года по ней можно будет доехать до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Трасса станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.

#Трасса м12
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