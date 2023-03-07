Путин поручил разработать меры мониторинга на сейсмоопасных территориях

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации <…> обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях, на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах <…>», — отмечается в документе.

К мониторингу, как следует из текста поручения, должны быть привлечены госкорпорации и иные организации, в том числе занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых, а также промышленным рыболовством.

Кроме того, от кабинета требуется обеспечить осуществление проектов по снижению рисков и смягчению последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на полуострове Камчатка и острове Сахалин.

Поручение дано по итогам встречи с молодыми учеными, состоявшейся 1 декабря прошлого года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад об исполнении необходимо будет представить до 1 августа текущего года, а затем отчитываться о ситуации каждый год.

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