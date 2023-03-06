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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 46 тыс.
Жертвами землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля, стали 46 104 человека. Об этом рассказал сегодня Президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека», — цитирует его ТАСС.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, после которых были зафиксированы еще сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.
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