Путин поручил рассмотреть защиту прав на результаты деятельности ИИ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть механизмы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые с помощью искусственного интеллекта.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам состоявшейся 12 ноября этого года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации: а) обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на необходимость <….> защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением технологий искусственного интеллекта», — сказано в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен отчитаться о достигнутом до 1 апреля 2022 года, а затем докладывать раз в полгода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин Путин поручил организовать оценку рисков применения искусственного интеллекта.