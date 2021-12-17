Путин поручил организовать оценку рисков применения искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин поручил организовать общественные дискуссии о применении технологий искусственного интеллекта и соответствующих рисках.
Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прошедшей 12 ноября этого года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением», — говорится в документе.
Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Отчитаться об этом следует до 1 февраля 2022 года, после чего о проведении дискуссий необходимо будет докладывать ежегодно.