Путин поручил организовать оценку рисков применения искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил организовать общественные дискуссии о применении технологий искусственного интеллекта и соответствующих рисках.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прошедшей 12 ноября этого года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Отчитаться об этом следует до 1 февраля 2022 года, после чего о проведении дискуссий необходимо будет докладывать ежегодно.